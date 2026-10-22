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Petróleo Petrobras sobe 22,45% no mês e lidera valorização entre petroleiras do mundo, aponta Elos Ayta Estatal brasileira foi a empresa não americana com melhor desempenho no ano

A Elos Ayta, consultoria especializada em inteligência e análise de dados do mercado financeiro, apontou que a Petrobras é a líder de valorização no mês de outubro entre as 19 maiores petrolíferas do mundo.

As ações da estatal acumulam uma alta de 22,45% em dólares, valor superior ao da Marathon Petroleum (20,14%) e da ConocoPhillips (16,62%).

A Petrobras foi a empresa não americana com melhor desempenho no ano entre as companhias analisadas. No acumulado de 2026, a petroleira apresentou uma valorização de 120,39% em dólares, ocupando a quarta posição do ranking. À frente da estatal estão a Marathon Petroleum (195,49%), a Valero Energy (170,19%) e a Phillips 66 (130,26%).

A consultoria considera que os resultados colocam a companhia entre os principais destaques do ramo no cenário internacional.

O desempenho foi evidenciado em três dimensões: valorização em outubro, rentabilidade acumulada no ano e capitalização de mercado.

Segundo a Elos Ayta, a Petrobras ocupa a quinta posição entre as empresas de maior valor de mercado, com uma avaliação de US$ 159,49 bilhões.

A líder do setor é a Exxon Mobil, com US$ 731,35 bilhões, seguida pela Chevron, que vale US$ 445,95 bilhões, a Shell, estimada em US$ 300,26 bilhões, e a Conoco Phillips, de US$ 175,34 bilhões.

O levantamento considerou as ações das empresas do setor de petróleo com valor de mercado superior a US$ 50 bilhões até 20 de outubro.

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