Petrobras suspende leilões de diesel e gasolina com entrega para abril
Alta do diesel vem desagradando caminhoneiros, que já acenaram com uma possível paralisação
A Petrobras informou que suspendeu os leilões de diesel e gasolina realizados nos dias 16 e 17 de março, com entrega para abril. Segundo comunicado, a estatal "está avaliando os cenários e informará atualizações em momento oportuno".
Os leilões chegaram a ser realizados, mas, segundo fontes, foram suspensos sem explicação.
O diesel vendido pela Petrobras nos leilões chegou a ficar 75% mais caro do que o vendido pelas refinarias da empresa, evidenciando a forte demanda do mercado pelo combustível, em um momento em que o governo luta para tentar conter os preços.
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O maior ágio foi registrado no Norte e Nordeste. Os 80 mil metros cúbicos foram negociados a preço Petrobras mais R$ 2 650/m³, acima do lance inicial de preço da Petrobras mais R$ 2 050/m³.
Além de impactar a inflação, a alta do diesel vem desagradando caminhoneiros, que já acenaram com uma possível paralisação.