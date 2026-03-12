A- A+

Combustíveis Petrobras tem sua governança e governo respeita a governança da companhia, afirma Silveira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta, um pacote de medidas para reduzir o preço do óleo diesel no País

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou nesta quinta-feira (12) o argumento de respeito à governança na Petrobras. Ele voltou a descartar eventual tentativa de intervenção na companhia em função da alta no preço do petróleo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta, um pacote de medidas para reduzir o preço do óleo diesel no País. A principal delas é um decreto que zera as alíquotas de impostos federais na importação e comercialização do diesel.

Ministros fizeram uma reunião com representantes das maiores distribuidoras privadas de combustíveis - responsáveis por cerca de 70% do mercado privado no Brasil. Mais cedo, foram também anunciadas medidas para aumentar a fiscalização e evitar preços abusivos.

No encontro, foi tratado com os representantes das empresas o tema do fortalecimento da fiscalização de preços de combustíveis Silveira diz que as distribuidoras receberam positivamente as medidas de fiscalização.



Veja também