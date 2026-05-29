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Gás Natural Petrobras terá Unidade de Processamento de Gás Natural em cada plataforma de Seap, diz Magda Para o Estado, o valor a ser investido no período será de R$ 72,5 bilhões

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que após a conclusão do projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) o Estado será o maior produtor do Nordeste, com produção de 240 mil barris de petróleo por dia e 22 milhões de metros cúbicos diários de gás natural. Ela informou que as duas plataformas que serão instaladas em Sergipe (Seap 1 e 2) estarão equipadas com uma Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN).

"Eu desconheço, e tenho mais de 40 anos nessa indústria, uma plataforma que tenha embarcado uma unidade de processamento de gás natural. E nós vamos ter uma unidade de processamento de gás natural em cada uma dessas duas plataformas", disse durante evento em Sergipe ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O evento faz parte de uma série de viagens que Magda e Lula vêm fazendo pelo País para divulgar os investimentos da Petrobras previstos no Plano de Negócios da estatal para o período 2026-2030.

Para o Estado, o valor a ser investido no período será de R$ 72,5 bilhões.

A maior parte (R$ 60 bilhões) está prevista para o projeto Seap, que fechou recentemente a compra das plataformas. O restante se refere à Fafen-SE e ao descomissionamento de 26 plataformas nas águas rasas do Estado.

A próxima viagem da presidente da estatal com Lula deverá ser para Mato Grosso do Sul, onde a Petrobras está construindo a Fafen III.

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