BRASIL Petrobras: teste na Margem Equatorial deve acabar nesta quarta (27). Entenda o que está em jogo A avaliação é a última etapa antes de o Ibama decidir se libera a licença para perfuração para pesquisa de petróleo. Teste foi iniciado às 18h10 de domingo. Veja perguntas e respostas

Deve ser concluído nesta quarta-feira a Avaliação Pré-Operacional (APO) em curso no litoral norte do país, um dos passos para que a Petrobras possa iniciar a exploração na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial.

Essa é a última etapa de testes para comprovar segurança ambiental para a atividade de exploração de petróleo antes de o Ibama decidir se vai ou não liberar a licença para a perfuração do primeiro poço na região. O órgão já negou o pedido uma vez, mas a estatal pediu a reconsideração comprometendo-se com mais salvaguardas.

Desde às 18h10 do último domingo, a estatal vem fazendo diversos testes para avaliar se os equipamentos funcionam corretamente, se a equipe consegue reagir rapidamente a uma hipótese de acidente, se há capacidade de resgatar animais atingidos e se a comunicação com autoridades e comunidades funciona como planejado.

A Bacia da Foz do Amazonas está no litoral do Amapá, dentro da Margem Equatorial, área que se estende até o Rio Grande do Norte e é considerada uma nova fronteira de exploração petrolífera.

Vazamento simulado

Desde domingo, foi simulado um derramamento de óleo, um possível problema no BOP (conjunto de válvulas de segurança no topo do poço) e o envio de um ROV (robô submarino controlado a distância) para verificação.





Cerca de 400 profissionais participam da operação, que conta com 13 embarcações e três aeronaves. O local de pesquisa no mar fica a 175 Km da Costa do Amapá e a mais de 500 Km da Foz do Rio Amazonas, apesar de este ser o nome da bacia em que está localizada a área.

Uma fonte que participa da APO afirmou que são feitos muito testes, "mas todos vêm sendo cumpridos". O plano é que esse exercício acabe nesta quarta-feira.

Além disso, o teste conta com centros de atendimento e reabilitação de fauna, um em Oiapoque, no Amapá, e outro em Belém, no Pará. As instalações são uma espécie de hospital para fauna, com ambulatório, salas de estabilização, atendimento, centro cirúrgico e outros espaços dedicados a atender aves, tartarugas, e mamíferos marinhos, como golfinhos e peixes-boi.

Se o teste finalizar sem problemas, a análise final do Ibama poderá ser feita rapidamente. Em outro caso parecido, na Bacia Potiguar (RN), em setembro de 2023, a licença saiu pouco tempo depois da simulação.

Essa licença é uma das prioridades da atual gestão da Petrobras, liderada por Magda Chambriard. A região pode ajudar a estatal a repor reservas para compensar o futuro declínio da produção no pré-sal, na costa do Sudeste.

Apesar das expectativas, o projeto enfrenta resistência. Em maio de 2023, o Ibama negou a licença para a perfuração do poço e, meses depois, um parecer de 26 técnicos recomendou novamente a rejeição. Mesmo assim, a direção do órgão decidiu dar mais tempo para a Petrobras responder aos questionamentos antes de tomar a decisão final.

Veja perguntas e respostas sobre o teste

O que é a APO?

A Avaliação Pré-Operacional (APO) é a etapa final do processo de licenciamento ambiental conduzido pelo Ibama e tem como objetivo testar a eficácia do plano de resposta à emergência apresentado pela Petrobras.

Quais equipamentos serão mobilizados?

seis 6 embarcações equipadas para contenção e recolhimento de óleo;

um navio sonda;

três aeronaves que poderão ser utilizadas para resgate aeromédico, resgate de fauna e monitoramento aéreo;

seis embarcações adicionais dedicadas e equipadas com recursos e especialistas para atendimento à fauna;

dois Centros de Atendimento e Reabilitação de Fauna (CAF), sendo um em Oiapoque (AP) e outro em Belém (PA).

O que são os Centros de Atendimento e Reabilitação de Fauna?

São uma espécie de hospital para fauna que contam com ambulatório, salas de estabilização, atendimento, centro cirúrgico e outros espaços dedicados a atender aves, mamíferos marinhos, tartarugas, golfinhos e peixes-boi. Os dois centros de fauna estão localizados em Belém (PA) e Oiapoque (AP) e prontos para operar.

Quantas pessoas serão envolvidas no simulado?

A Petrobras mobilizará cerca de 400 pessoas para o exercício simulado.

Vai ocorrer alguma perfuração de poço durante a APO?

Não. A perfuração somente será realizada após a concessão da licença pelo Ibama.

Haverá simulação de toque de óleo na costa?

Não. Em todas as modelagens nos estudos de correntes das marés realizados é descartada a possibilidade de chegada do óleo em terra no caso de uma ocorrência. Lembrando que o local de pesquisa está a 175 Km da Costa do Amapá e mais de 500 Km da Foz do Rio Amazonas.

Quanto tempo depois da APO a Petrobras receberá a licença para perfurar?

Cabe ao Ibama definir os próximos passos e os prazos após a realização do exercício.

