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NEGÓCIOS Petrobras: Tupi chega a 4 bilhões de barris produzidos desde 2010 Localizada no pré-sal, área conta com nove plataformas e deverá ganhar nova FPSO nos próximos anos

No pré-sal da Bacia de Santos, Tupi atingiu a marca de 4 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) produzidos desde o início de suas operações comerciais, em 2010. De acordo com a Petrobras, é a primeira área do país a alcançar esse patamar. Atualmente, o campo produz 1,096 milhão de barris de óleo equivalente por dia, em nove plataformas (FPSO), de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Localizado a cerca de 250 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, Tupi (também conhecido como Lula) é atualmente o segundo maior campo produtor do país, atrás apenas de Búzios, também no pré-sal, que registra produção de cerca de 1,293 milhão de barris por dia.

Operado pela Petrobras, Tupi tem como sócios a Shell e a Petrogal Brasil, além da Pré-Sal Petróleo (PPSA), representante da União na jazida compartilhada de Tupi.

O campo deverá ganhar uma nova plataforma a partir de 2031. A possibilidade consta do Plano de Negócios 2026-2030 da Petrobras. Até 2030, estão previstos ainda 16 novos poços no ativo. Desde o início da produção comercial, já foram perfurados cerca de 150 poços.





Em nota, Sylvia Anjos, diretora de Exploração e Produção da Petrobras, afirmou que a produção em Tupi inaugurou uma nova era para a indústria petrolífera mundial. “Nesses 20 anos, a camada pré-sal, onde também temos os campos supergigantes de Búzios e Mero, se revelou uma combinação única de grandes reservas, alta produtividade, petróleo com menor pegada de carbono e eficiência acima da média.”

O pré-sal é atualmente a principal fonte de produção da Petrobras. De acordo com o Plano de Negócios 2026-2030, a região poderá responder por até 82% da produção total da companhia até o fim desta década. A produção total de petróleo e gás projetada para 2030 está entre 3,1 milhões e 3,4 milhões de barris de óleo equivalente por dia.



Das 57 plataformas de produção operadas pela Petrobras, 28 estão exclusivamente no pré-sal. Em janeiro de 2025, a produção acumulada da camada alcançou 7 bilhões de barris de petróleo, dos quais 4 bilhões foram produzidos em Tupi.

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