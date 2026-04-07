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Empresa Nacional Petrobras: União indica Guilherme Santos Mello para presidir conselho de administração Indicações serão submetidas à análise de requisitos legais, de gestão e de integridade

A Petrobras informou que recebeu do seu acionista controlador, a União Federal, a indicação de Guilherme Santos Mello para membro de seu conselho de administração. Segundo a estatal, a indicação foi feita por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

De acordo com o comunicado, Mello foi indicado para substituir Bruno Moretti, inclusive na presidência do colegiado, diante da convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da companhia, marcada para 16 de abril de 2026.

Mais cedo, a Petrobras anunciou a eleição de Marcelo Weick Pogliese como presidente do colegiado até a próxima Assembleia Geral.

Em conformidade com procedimentos de governança interna e a Política de Indicação de Membros da Alta Administração, as indicações serão submetidas à análise de requisitos legais, de gestão e de integridade.

Mello tem doutorado em Ciência Econômica pela Unicamp (2013), mestrado em Economia Política pela PUC-SP (2009) e graduações em Ciências Sociais (USP, 2008) e Ciências Econômicas (PUC-SP, 2006). É professor licenciado do Instituto de Economia da Unicamp.

Atualmente, ele é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, presidente do conselho de administração do BNDES e membro do conselho de administração da Pré-Sal Petróleo (PPSA). Também integrou o conselho de administração da BB Seguridade entre 2023 e 2025.



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