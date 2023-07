A- A+

Congresso Petrobras vai abrir novo concurso para nível técnico com mais de 450 vagas; confira detalhes Segundo a empresa, há necessidade de recrutar mais pessoas devido ao aumento dos investimentos. Não foi divulgada data da seleção

A Petrobras vai abrir novo concurso para nível técnico. A expectativa é gerar mais de 450 vagas. De acordo com Clarice Coppetti, diretora de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, a necessidade de novas vagas se dá porque a empresa está investindo em novos negócios e isso ocorre com pessoas e qualificação.

— A empresa já chamou mais de 700 profissionais de nível superior de um cadastro que já havia. Fizemos um concurso recente de nível técnico. Devem entrar dois novos mil trabalhadores.

Em fevereiro, a empresa fez um concurso para 373 oportunidades imediatas e mais 746 vagas para formação de um cadastro de reserva, totalizando 1.119 postos de trabalho. Segundo o edital publicado na época da seleção, o salário básico foi de R$ 3.294,36.

A seleção ficou a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Segundo as regras, 8% das vagas foram reservadas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.

