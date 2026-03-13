A- A+

COMBUSTÍVEIS Petrobras vai aderir à MP que subsidia diesel para preservar sua estratégia de preços Estatal disse em nota que evita o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio

A Petrobras vai aderir à Medida Provisória que prevê o pagamento de subvenção (subsídio) a produtores e importadores do diesel. O valor será de R$ 0,32 por litro, que deverá ser repassado ao consumidor.

"Diante do caráter facultativo do programa e do potencial benefício adicional, entende-se que essa adesão é compatível com o interesse da companhia", disse a estatal em nota.

Segundo a Petrobras, a efetiva assinatura do termo de adesão ficará condicionada à publicação e análise dos instrumentos regulatórios pela Agência Nacional do Petróleo,(ANP) relacionados ao preço de referência, necessários para a operacionalização da subvenção econômica.

A Petrobras disse ainda que mantém sua estratégia comercial, "levando em consideração sua participação no mercado, a otimização dos seus ativos de refino e a rentabilidade de maneira sustentável". Segundo a estatal, o objetivo é evitar o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

"A adesão preserva a flexibilidade da companhia na implementação da sua estratégia comercial. A Petrobras segue comprometida com uma atuação responsável, equilibrada e transparente", destacou a empresa em nota.

