Petrobras vai ampliar investimentos em projetos de baixo carbono

A Petrobras informou nesta quinta-feira (1°) que o seu Conselho de Administração aprovou ontem a "revisão dos elementos estratégicos para o Plano Estratégico 2024-2028". De acordo com a estatal, serão direcionados para projetos de renováveis e de soluções de baixo carbono até 15% do valor total previsto de investimento do plano para os próximos cinco anos.

O número é maior que os 6% do plano atual, que compreende os anos de 2023 a 2027. Este último prevê investimentos totais de US$ 78 bilhões. O valor de investimentos totais no plano 2024-2028 ainda não foi divulgado. Isso deve acontecer apenas em novembro.

Sem citar números, a estatal afirmou em comunicado que irá buscar “negócios de baixo carbono, diversificando o portfólio de forma rentável”. Os projetos serão detalhados em novembro de 2023. Recentemente, a companhia anunciou acordo de intenções com Total e Shell par novos projetos de renováveis.

Na área de exploração, vai “maximizar o valor do portfólio com foco em ativos rentáveis”. A companhia pretende repor as reservas de petróleo e gás, inclusive com a exploração de novas fronteiras e aumentar a oferta de gás natural.

“O capex (investimento) de baixo carbono considera projetos em energias renováveis e em descarbonização das operações, que deverão dentro da governança estabelecida na companhia, passar pelos processos de planejamento e aprovação previstos nas sistemáticas aplicáveis, tendo sua viabilidade técnica e econômica demonstrada”, destacou a Petrobras e, nota

