A- A+

COMBUSTÍVEIS Petrobras vai aportar combustível com conteúdo renovável para a COP30 O acordo de cooperação internacional com o aporte de combustível com conteúdo renovável para a COP30 foi firmado com a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI)

A Petrobras informou nesta terça-feira, 4, que irá fornecer diesel S-10 com 10% de conteúdo renovável (Diesel R10) para transporte e geração de energia durante a realização da COP30, em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro.

"A COP30 é uma oportunidade significativa para atualizar a agenda global em relação às discussões e iniciativas de enfrentamento dos desafios que a emergência climática nos impõem", afirmou em nota a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade, Angélica Laureano.

"Ao sediar a conferência, o Brasil desempenha um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo, podendo colaborar de forma efetiva com ações para o enfrentamento das mudanças climáticas", acrescentou a diretora, ressaltando que a Petrobras quer ser parte das soluções para o sucesso do encontro.

O acordo de cooperação internacional com o aporte de combustível com conteúdo renovável para a COP30 foi firmado com a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI), organismo de caráter intergovernamental para a cooperação entre 23 países ibero-americanos, com experiência na promoção de atividades educativas, científicas, tecnológicas e culturais.

"A iniciativa reforça a importância que a Petrobras dedica aos debates sobre temas de interesse energético e socioambiental, assim como o comprometimento da empresa com o desenvolvimento sustentável, inclusão social e a promoção da transição energética justa, necessária para o desenvolvimento do Brasil", disse a companhia.

Veja também