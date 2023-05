A- A+

Exploração de petróleo Petrobras vai desmobilizar atividades na Foz do Amazonas, após negativa do Ibama Sondas e outros recursos serão direcionados ás Bacias da região Sudeste, informa a petroleira

Com a negativa do Ibama, a Petrobras disse que que a sonda e os demais recursos mobilizados na região do Bloco na Foz do Amazonas, "serão direcionados para atividades da companhia nas Bacias da região Sudeste" nos próximos dias.

A Petrobras lembrou que o desenvolvimento do bloco - a 175 quilômetros da costa do Amapá e a mais de 500 quilômetros de distância da foz do rio Amazonas - é um compromisso assumido com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e que será multada se o investimento não for feito.

A estatal afirmou, no entanto, que segue comprometida em desenvolver a Margem Equatorial.

"A companhia segue comprometida com o desenvolvimento da Margem Equatorial brasileira, reconhecendo a importância de novas fronteiras para assegurar a segurança energética do país e os recursos necessários para a transição energética justa e sustentável", disse em comunicado.

