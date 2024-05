Petrobras vai distribuir R$ 13,45 bilhões em dividendos relativos ao primeiro trimestre deste ano

A- A+

Com a divulgação dos resultados financeiros do primeiro trimestre deste ano, a Petrobras anunciou a distribuição de um nova leva de dividendos aos acionistas.

De acordo com a estatal, serão distribuídos R$ 13,45 bilhões. O valor equivalente a R$ 1,04161205 por ação ordinária e preferencial em circulação, como antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2024. Segundo a estatal, os dividendos propostos já levam em consideração o valor de ações recompradas no primeiro trimestre deste ano, de R$ 1,1 bilhão), que foi descontado do total da remuneração aos acionistas calculada.

Bancos estimavam uma distribuição de cerca de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 15,4 bilhões) aos acionistas referentes aos resultados registrados entre janeiro e março deste ano.

O pagamento de dividendos ocorre após uma grave crise entre a direção da estatal e os membros do conselho da administração da estatal, que foram indicados pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em relação ao pagamento de recursos extras aos acionistas.

A direção da companhia havia proposto pagar metade dos R$ 43,9 bilhões em dividendos extraordinários referentes ao resultado de 2023. Mas os conselheiros da União recusaram a proposta, abrindo uma crise na estatal.

Depois de impasse no governo, que contou com a participação de Fernando Haddad, ministro da Fazendo, ficou acertada a distribuição de metade dos dividendos em duas parcelas. A outra metade será distribuída até o fim deste ano.

Assim, a proposta original voltou a ser endossada pelo Conselho de Administração e aprovada em assembleia de acionistas, que foi realizada no fim de abril.

O governo federal tem direito a 28,67% dos dividendos distribuídos pela estatal.

