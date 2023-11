Petrobras vai distribuir R$ 17,5 bilhões em dividendos a acionistas

A- A+

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (9) que distribuirá R$ 17,5 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, como antecipação da remuneração aos acionistas.

No segundo trimestre, a estatal pagou R$ 1,149304 por cada ação, somando R$ 15 bilhões. A empresa divulga na noite desta quinta-feira seus resultados financeiros.

Em maio, o Conselho de Administração da Petrobras já havia aprovado o pagamento de R$ 24,7 bilhões em dividendos referentes ao primeiro trimestre. Na ocasião, a estatal anunciou a distribuição de R$ 1,893577 por ação ordinária e preferencial em circulação.

A distribuição de dividendos trimestral tem uma nova política, anunciada no fim de julho. Pelo modelo, a companhia distribui aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre (valor que sobra do caixa gerado com a operação depois de descontados os investimentos).

Nessa nova fórmula, a estatal informou que esse percentual de 45% só será aplicado caso a dívida bruta seja igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor (de US$ 65 bilhões).

Veja também

Homenagem Abrasel-PE e ABIH-PE são homenageadas durante 5ª edição da HFN - Hotel & Food Nordeste