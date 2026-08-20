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EXPORTAÇÃO Petrobras vai exportar coque de petróleo a partir do Porto do Açu O contrato é válido por um ano e prevê a possibilidade de renovação por mais cinco

O Porto do Açu e a Petrobras firmaram contrato para a operação regular de exportação de coque de petróleo por meio do Terminal Multicargas (T-Mult), em São João da Barra (RJ).

A previsão é de que sejam movimentadas até 600 mil toneladas de coque por ano, escoando a produção de quatro refinarias na região Sudeste: REGAP, em Betim (MG), REDUC, em Duque de Caxias (RJ), REPLAN, em Paulínia (SP) e REVAP, em São José dos Campos (SP).

As informações foram antecipadas ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Esse é o primeiro contrato entre as empresas para esse tipo de movimentação e contempla recebimento, armazenagem e exportação da carga pelo terminal, que possui 500 metros de cais operacional. A primeira operação está prevista para o fim de agosto. O contrato é válido por um ano e prevê a possibilidade de renovação por mais cinco.

Além da exportação, o Porto do Açu também presta outros serviços para a estatal, como a preparação para a reciclagem sustentável de plataformas descomissionadas.

Hub logístico

O CEO do Porto do Açu, Eugenio Figueiredo, destaca que desde o início das operações do terminal do Açu, em 2016, 26 tipos diferentes de cargas já foram movimentados, entre graneis sólidos, breakbulk e cargas de projeto.

"O volume exportado pelo Açu demonstra a capacidade de atender às demandas de um mercado global dinâmico. Este contrato reforça nosso posicionamento como um hub logístico", diz em nota.

O coque verde de petróleo é um subproduto de alto valor comercial gerado no processo de refino. Entre os mercados atendidos pela Petrobras com coque, que tem diferentes aplicações, como ser usado como combustível em processos industriais, estão a China.

No segundo trimestre, a companhia informou que realizou a primeira exportação de coque verde de petróleo para a Sunstone na China, o sétimo novo cliente em 2026. Em junho, a companhia informou vendas para a Saudi Aramco, maior empresa de petróleo do mundo.

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