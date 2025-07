A- A+

A Petrobras vai investir cerca de R$ 33 bilhões até 2029 na ampliação de refino e em petroquímica. Segundo a estatal, serão aportados R$ 26 bilhões na ampliação da produção ao de diesel na Reduc, em Duque de Caxias, e no Complexo de Energias Boaventura, antigo Comperj, em Itaboraí. Além disso, haverá ampliação na produção de QAV (querosene de aviação) e lubrificantes, além de produtos renováveis. A expectativa é geral 30 mil empregos.

No antigo Comperj, a estatal vai estudar ainda a produção de produtos usados em tintas, para a produção de PET e setor químico, como ácido acético e monoetileno glicol. O objetivo, segundo a estatal, é substituir a importação. No empreendimento, a Petrobras vai ainda construir duas usinas termelétricas que estarão preparadas para participar do leilão de energia.

Além disso, a companhia vai investir R$ 4,3 bilhões na ampliação da planeta de polietileno da Braskem (empresa que tem 47% do capital votante) para aumentar a produção em 230 mil toneladas por ano. A unidade fica em Duque de Caxias.

Além disso, a companhia anunciou ainda o investimento de R$ 2,4 bilhões em paradas programadas de manutenção na Reduc. Em Caxias, haverá ainda a produção de SAF (querosene de aviação sustentável) e diesel R7, com 7% de conteúdo renovável. No local, haverá também a construção de uma central termelétrica, que vai consumir R$ 860 milhões em recursos.

