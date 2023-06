A- A+

negócios Petrobras vai investir em fertilizantes em parceria com a Unigel Estatal informou que vai analisar negócios conjuntos com a companhia

A Petrobras iniciou discussões com a Unigel para analisar negócios conjuntos envolvendo desenvolvimento de oportunidades nas áreas de fertilizantes, hidrogênio verde e projetos de baixo carbono, em linha com a revisão do no plano de negócios para os anos de 2024 e 2028.

Semana passada, a estatal anunciou que vai elevar os investimentos em energia renovável e em projetos de descarbonização.

A Petrobras e a Unigel assinaram acordo de confidencialidade não vinculante com vigência de dois anos. Segundo a estatal, após a conclusão de análises técnicas, eventuais projetos advindos do acordo terão estimativas oficiais de custo e retorno, necessárias para futuramente serem apreciados pelas instâncias de aprovação interna, de acordo com a governança da companhia.

A Unigel tem unidades de produção de fertilizantes nos estados da Bahia, Sergipe e São Paulo, além do México. Esses produtos são usados na fabricação de eletrodomésticos e eletrônicos, carros, além de tintas e revestimentos, construção civil, papel e celulose, embalagens, entre outros.

