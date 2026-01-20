Ter, 20 de Janeiro

INVESTIMENTOS

Petrobras vai investir R$ 6 bilhões para ter sua primeira biorrefinaria

Anúncio foi feito pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em evento no Rio Grande do Sul

Presidente da Petrobras, Magda Chambriard, fala em evento.Presidente da Petrobras, Magda Chambriard, fala em evento. - Foto: Mauro Pimentel / AFP

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou que a companhia vai investir R$ 6 bilhões na Refinaria Riograndense para transformar a unidade na primeira biorrefinaria do Brasil.

— Estamos programando para o segundo semestre o início da transformação da Riograndense na primeira biorrefinaria do Brasil, que vai produzir produtos 100% bio. Essa transformação vai demandar R$ 6 bilhões. É a expansão do refino da Petrobras — disse Magda.

Ela participou, na tarde desta terça-feira, da cerimônia de assinatura de contratos para a construção de embarcações do Programa Mar Aberto, iniciativa voltada à renovação e ampliação da frota da estatal, no Rio Grande do Sul. O evento contou com a participação de Luiz Inácio Lula da Silva.

A refinaria está localizada na cidade de Rio Grande e tem como sócios, além da Petrobras, Ultra e Braskem. Desde o início do ano passado, as empresas vêm fazendo testes na unidade com o coprocessamento de biomassa com carga mineral. Em 2023, a unidade produziu combustíveis e insumos para a indústria a partir do processamento usando 100% de óleo vegetal.

Com capacidade instalada de cerca de 17 mil barris por dia, a refinaria produz gasolina, diesel, GLP e nafta para petroquímica, por exemplo. A unidade é bem menor que a Reduc, em Caxias, por exemplo, com capacidade de 239 mil barris por dia.

No evento, Magda anunciou a contratação de cinco navios gaseiros, além de 18 barcaças e 18 empurradores. Juntos, disse ela, os investimentos chegam a R$ 2,8 bilhões.

Segundo ela, o Estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, será responsável pela construção dos gaseiros. No Amazonas, o estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia construirá as 18 barcaças. Em Santa Catarina, o estaleiro Indústria Naval Catarinense vai construir os 18 empurradores.

Entrevista: ‘O biometano vai ser mandatório nos aterros sanitários’, diz Marcel Jorand, CEO da Gás Verde

Segundo Magda, com a contratação haverá redução da dependência de afretamentos, permitindo maior flexibilidade e eficiência às operações logísticas de GLP (gás de botijão).

— Temos encomendas no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e agora no Amazonas. Isso vai se somar a R$ 1,4 bilhão que está sendo destinado à construção de outras embarcações — disse Magda.

Segundo ela, os gaseiros anunciados hoje são 20% mais eficientes e emitem 30% menos gases de efeito estufa.

— E estarão aptos a operar em portos eletrificados.

