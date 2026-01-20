A- A+

INVESTIMENTOS Petrobras vai investir R$ 6 bilhões para ter sua primeira biorrefinaria Anúncio foi feito pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em evento no Rio Grande do Sul

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou que a companhia vai investir R$ 6 bilhões na Refinaria Riograndense para transformar a unidade na primeira biorrefinaria do Brasil.

— Estamos programando para o segundo semestre o início da transformação da Riograndense na primeira biorrefinaria do Brasil, que vai produzir produtos 100% bio. Essa transformação vai demandar R$ 6 bilhões. É a expansão do refino da Petrobras — disse Magda.

Ela participou, na tarde desta terça-feira, da cerimônia de assinatura de contratos para a construção de embarcações do Programa Mar Aberto, iniciativa voltada à renovação e ampliação da frota da estatal, no Rio Grande do Sul. O evento contou com a participação de Luiz Inácio Lula da Silva.

A refinaria está localizada na cidade de Rio Grande e tem como sócios, além da Petrobras, Ultra e Braskem. Desde o início do ano passado, as empresas vêm fazendo testes na unidade com o coprocessamento de biomassa com carga mineral. Em 2023, a unidade produziu combustíveis e insumos para a indústria a partir do processamento usando 100% de óleo vegetal.

Com capacidade instalada de cerca de 17 mil barris por dia, a refinaria produz gasolina, diesel, GLP e nafta para petroquímica, por exemplo. A unidade é bem menor que a Reduc, em Caxias, por exemplo, com capacidade de 239 mil barris por dia.

No evento, Magda anunciou a contratação de cinco navios gaseiros, além de 18 barcaças e 18 empurradores. Juntos, disse ela, os investimentos chegam a R$ 2,8 bilhões.

Segundo ela, o Estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, será responsável pela construção dos gaseiros. No Amazonas, o estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia construirá as 18 barcaças. Em Santa Catarina, o estaleiro Indústria Naval Catarinense vai construir os 18 empurradores.

Segundo Magda, com a contratação haverá redução da dependência de afretamentos, permitindo maior flexibilidade e eficiência às operações logísticas de GLP (gás de botijão).

— Temos encomendas no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e agora no Amazonas. Isso vai se somar a R$ 1,4 bilhão que está sendo destinado à construção de outras embarcações — disse Magda.

Segundo ela, os gaseiros anunciados hoje são 20% mais eficientes e emitem 30% menos gases de efeito estufa.

— E estarão aptos a operar em portos eletrificados.

