BRASIL Petrobras vai leiloar diesel no RS, em meio a relatos de escassez do produto De acordo com uma fonte do setor, que pediu anonimato, "não está faltando produto, mas houve reclamação das TRRs de que seus pedidos não estavam sendo atendidos pelas distribuidoras"

A Petrobras vai leiloar 20 milhões de litros de diesel para entrega a partir de 16 de março, informaram fontes próximas ao assunto. A entrega do combustível está programada para Canoas, no Rio Grande do Sul, e, segundo as fontes atende a um pedido das chamadas Transportadores-Revendedores-Retalhistas (TRRs), que vendem diretamente a produtores rurais, indústrias e transportadoras.

Na terça-feira, 10, o sindicato das TRRs informou que se reuniu com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para relatar as restrições que estão ocorrendo no fornecimento de diesel pelas distribuidoras às TRRs

"A entidade apresentou várias comprovações de solicitação de pedidos das associadas não atendidas", disse o sindicato.





De acordo com uma fonte do setor, que pediu anonimato, "não está faltando produto, mas houve reclamação das TRRs de que seus pedidos não estavam sendo atendidos pelas distribuidoras".

Segundo a Petrobras, "a venda de produtos por meio de leilão é uma prática comercial prevista nos contratos firmados com as distribuidoras, com o objetivo de complementar a oferta regular ou a captura de oportunidades através da venda de volumes adicionais, de forma competitiva, transparente e isonômica".

Os produtores do Rio Grande do Sul já tinham alertado a ANP para a falta do combustível, cuja oferta ficou restrita com o agravamento da guerra entre Estados Unidos e Irã. Na segunda-feira, 9, a agência havia informado que equipes técnicas da ANP iriam verificar as instalações e operações relevantes no Estado.

