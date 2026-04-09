A- A+

COMBUSTÍVEIS Petrobras vai neutralizar efeitos de preço decorrentes do leilão de GLP A Entidade disse ainda que está analisando sua adesão formal ao programa de subvenção governamental ao GLP importado

A diretoria executiva da Petrobras aprovou na quarta-feira, 8, a neutralização dos efeitos de preço decorrentes do leilão de gás liquefeito de petróleo (GLP) realizado pela companhia no dia 31 de março, e que provocou a saída do diretor executivo de Logística, Comercialização e Mercados, Claudio Schlosser.

"A decisão, sustentada por análises econômicas e de risco, leva em conta a excepcionalidade do contexto mercadológico atual, decorrente do conflito no Oriente Médio. Considera também as manifestações de órgãos de controle e regulatórios, tais como ANP e Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon)", disse a estatal em nota.

A Petrobras irá, portanto, devolver aos clientes os valores referentes à diferença entre o Preço de Paridade de Importação (PPI) divulgado pela ANP para o período de 23 a 27 de março e os lances arrematados pelos distribuidores participantes do certame "A companhia garante a entrega da totalidade dos volumes contratados no leilão, mantendo a previsibilidade e a segurança do abastecimento nacional", informou.

A Petrobras disse ainda que está analisando sua adesão formal ao programa de subvenção governamental ao GLP importado, instituído pela Medida Provisória Nº 1.349.

"Caso seja confirmada a adesão da companhia e observado que os volumes arrematados no leilão estão alcançados pelo programa, a Petrobras irá também devolver aos clientes os valores suportados pela subvenção", explicou a companhia.



Veja também