Petrobras vai pagar R$ 1,89 de dividendo por ação

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o pagamento de dividendos aos acionistas no valor de R$ 1,893577 por ação ordinária e preferencial em circulação, como antecipação relativa ao exercício de 2023, declarada com base no balanço de 31 de março de 2023.

Segundo a Petrobras, a remuneração aos acionistas que foi aprovada para o primeiro trimestre deste ano está alinhada à Política de Remuneração vigente, que prevê que, em caso de endividamento bruto inferior a US$ 65 bilhões, a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e investimentos.

A Petrobras disse ainda que o Conselho de Administração determinou que a diretoria executiva da estatal "elabore proposta de ajuste do Planejamento Estratégico em curso e aperfeiçoamento da Política de Remuneração aos Acionistas".

Segundo a Petrobras, a proposta inclui "a possibilidade de recompra de ações". Além disso, a estatal disse que as alternativas serão submetidas para deliberação no colegiado "antes do encerramento do mês de julho de 2023".

O alto volume de dividendos pago pela Petrobras nos últimos anos foi alvo de crítica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do atual presidente da estatal, Jean Paul Prates. No início de março, a diretoria da estatal aprovou a distribuição de R$ 35,8 bilhões em dividendos referentes ao quarto trimestre de 2022.

Como será o pagamento:

O pagamento dos dividendos referente aos primeiros três meses será em duas parcelas:

A primeira parcela será paga em 18 de agosto, no valor de R$ 0,946788 por ação ordinária e preferencial em circulação

A segunda parcela, também no valor de R$ 0,946789 por ação ordinária e preferencial, será paga em 20 de setembro de 2023.

Em 2022, a Petrobras distribuiu um total de R$ 215,8 bilhões em dividendos a acionistas, um recorde. A empresa foi a segunda maior pagadora de dividendos no mundo.

