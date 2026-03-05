A- A+

Negócios Petrobras vai pagar R$ 8,1 bilhões em dividendos do quarto trimestre de 2025 No ano, o pagamento vai somar R$ 41,2 bilhões, atualizados pela taxa Selic

A Petrobras informou nesta quinta-feira (5) que vai pagar R$ 8,1 bilhões bilhões em dividendos ordinários referentes ao quatro trimestre de 2025. O governo federal vai abocanhar 28,67% desse total. No ano, o pagamento vai somar R$ 41,2 bilhões, atualizados pela taxa Selic.

Bancos projetavam uma distribuição em torno de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 8,4 bilhões com base no câmbio de R$ 5,25),

Os dividendos pagos pela Petrobras:

2019: R$ 10,7 bilhões

2020: R$ 10,3 bilhões

2021: R$ 101,4 bilhões

2022: R$ 222,6 bilhões

2023: R$ 94,4 bilhões

2024: R$ 73,9 bilhões

2025: R$ 41,2 bilhões

O pagamento dos dividendos referentes ao quarto trimestre equivale a R$ 0,62622908 por ação ordinária e preferencial. A estatal vai pagar em duas parcelas, como ocorre em todos os trimestres. O pagamento será em maio e junho.

Segundo a estatal, o pagamento de dividendos está alinhado à política de remuneração, que prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano de negócios em vigor (atualmente US$ 75 bilhões), a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre.

"Vale ressalvar que a correção pela taxa Selic sobre as antecipações de dividendos e JCP relativas ao exercício social de 2025, no valor de R$ 0,6 bilhão, foi descontada do total da remuneração aos acionistas", disse a empresa.

