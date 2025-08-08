A- A+

investimento Petrobras vai pagar R$ 8,66 bilhões em dividendos do segundo trimestre de 2025 Nos primeiros três meses deste ano, a estatal já havia distribuído R$ 11,72 bilhões em ganhos. Governo Federal vai abocanhar 28,67% desse total

A Petrobras informou nesta quinta-feira que vai pagar R$ 8,66 bilhões em dividendos ordinários referentes ao segundo trimestre de 2025. O governo federal vai abocanhar 28,67% desse total. Nos primeiros três meses deste ano, a estatal já havia distribuído R$ 11,72 bilhões em ganhos.

Bancos como a XP projetavam, com base na política de dividendos da companhia, um total de US$ 2,2 bilhões (cerca de R$ 12,1 bilhões) referente ao exercício entre abril e junho.

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 26,652 bilhões no segundo trimestre deste ano. O resultado é o oposto do prejuízo de R$ 2,605 bilhões no segundo trimestre do ano passado, quando o resultado foi impactado por um acordo bilionário firmado com o governo, destinado a encerrar litígios tributários relacionados ao pagamento de afretamento de embarcações.





O pagamento equivale a R$ 0,67192409 por ação ordinária e preferencial. A estatal vai pagar em duas parcelas, como ocorre em todos os trimestres.

Segundo a estatal, o pagamento de dividendos está alinhado à política de remuneração, que prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano de negócios em vigor (atualmente US$ 75 bilhões), a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre.

