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negócios Petrobras vai precisar importar diesel em julho, diz Magda Chambriard Produção local do combustível atende cerca de 70% do consumo nacional; paradas para manutenção em refinarias foram adiadas para suprir demanda durante conflito no Irã

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a companhia vai precisar importar diesel em julho, depois de passar os últimos três meses sem recorrer a cargas do combustível de outros países.

— Nós não precisamos importar diesel nem em abril, nem em maio, nem em junho. Mas agora em julho teremos que importar. Mas só por enquanto, porque já estamos estudando, nesse quinquênio, estudando para como ser autossuficiente em diesel — disse Magda durante o anúncio de retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

Durante o conflito, a Petrobras adiou paradas de manutenção de refinarias para conseguir suprir a demanda local do óleo combustível, sem precisar realizar importações. Hoje cerca de 30% da fatia da demanda nacional é importada, enquanto a Petrobras corresponde à produção de cerca de 70% localmente.

Nos três primeiros meses do ano, a companhia registrou aumento de 6,7% dos produtos refinados. Diesel e querosene de aviação (QAV) foram responsáveis por 68% da produção do total de derivados.

O fator de utilização total do parque de refino da Petrobras foi de 95% no período. Com a guerra no Irã, em março, esse número subiu para 97,4%, maior utilização da estrutura de produção de derivados desde dezembro de 2014.

O diesel foi um dos produtos derivados mais produzidos durante o primeiro trimestre, com recorde de produção do tipo S10, a 512 mil barris por dia. Somando todos os tipos do óleo diesel, houve aumento de 7,7% na comparação com o mesmo volume produzido no primeiro trimestre de 2025, de 715 mil barris por dia, ante 664 mil barris por dia.

A petrolífera registrou aumento de 0,7% nas vendas de diesel entre janeiro e março, a 739 mil barris por dia.

Retomada da UFN-III

Na cerimônia de retomada das obras, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Magda anunciou investimentos de R$ 5 bilhões na unidade para que ela seja concluída, já que está com 81% das obras prontas. A construção foi paralisada em 2015. As obras para completar a unidade integram o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Durante discurso, Magda disse que estuda como ampliar a capacidade de produção de fertilizantes da Petrobras. Segundo ela, há estudos para “transformar 35% em 70%”, se referindo a fatia de fornecimento à demanda local pela Petrobras.

O presidente Lula criticou a paralisação das unidades de fertilizantes no país, e disse que o agronegócio não apoiou a expansão da produção local.

— Por que uma empresa dessa magnitude, que queria produzir fertilizante para ajudar no barateamento dos alimentos nesse país, ficou parada doze anos? E o Brasil pagando preços absurdos de fertilizantes, que poderiam ser produzidos no Brasil. Que aumenta a cada guerra lá fora. E o pobre brasileiro, que vai comprar uma fruta, paga o preço dessa guerra por irresponsabilidade de muita gente — disse ele, afirmando que “muita gente do agronegócio” não se preocupou com a produção local de fertilizantes.

A conclusão dos 19% restantes da unidade é prevista para 2029. Quando concluída, a UFN-III terá capacidade para produzir 3,6 toneladas diárias de ureia granulada e 2,2 mil toneladas diárias de amônia, cerca de 15% da demanda nacional por ureia.

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