Estatal Petrobras vai recorrer da decisão do Ibama para explorar petróleo na Margem Equatorial A intenção da estatal é apresentar o pedido até o dia 24 de maio

A Petrobras disse em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que exercerá seu direito de apresentar um pedido de reconsideração ao Ibama, que negou licença ambiental à estatal para perfurar um poço exploratório de petróleo na costa do Amapá, na bacia do Foz do Amazonas, na Margem Equatorial.

O objetivo “é demonstrar o atendimento de todas as exigências reiteradamente apresentadas pelo órgão licenciador federal no curso do processo de licenciamento”, segundo a Petrobras. A intenção da estatal é apresentar o pedido até o dia 24 de maio.

A estatal disse ainda que vai manter a sonda e toda a estrutura na Foz do Amazonas, como foi pedido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, até o dia 29 de maio, sem incorrer em custos adicionais àqueles que já vem sendo suportados em razão da "inconclusividade do processo", informou a empresa. A estatal gasta por dia R$ 3 milhões com a manutenção de equipamentos e sonda na região, segundo fontes.

Após esse período, se não houver uma definição do Ibama, a companhia disse que vai desmobilizar as estruturas. A companhia disse que “atendeu rigorosamente todos os requisitos do processo de licenciamento”.

