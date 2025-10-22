A- A+

Negócios Petrobras vence leilão de terminal no Porto do Rio com lance de outorga de R$ 104 milhões Valor mínimo era de R$ 1 e leilão aconteceu na B3 nesta manhã. À tarde, será leiloado canal do Porto de Paranaguá

A Petrobras venceu o leilão de concessão do terminal RDJ07, no Porto do Rio de Janeiro, com lnace de R$ 104 milhões de outorga. O lance mínimo era de R$ 1. O terminal no Porto do Rio faz parte o segundo bloco da carteira de ativos portuários de 2025 que o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) estão leiloando. O certame aconteceu na B3 em São Paulo

O terminal RDJ07 será voltado à movimentação de cargas de apoio logístico offshore, destinadas às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, com investimentos estimados em R$ 99,4 milhões. O prazo contratual da concessão é de 25 anos.

— O Porto do Rio é extremamente importante para a Petrobras e foi decisivo na construção do Pré-Sal, por sua localização geográfoca privilegiada, próximo a grandes corredores rodoviários e importante polos industriais — disse Fernando Vidal, gerente geral de logística Portuária da Petrobras.

Com seu lance, a Petrobras derrotou o consórcio Sul Real GMBL 2025A, que deu lance mínimo de R$ 1 milhão. A dispusta foi levada ao viva-vioz, mas diante da diferença de propostas de outorga, a Sul Real não deu lances.

Também foi leiloado o Terminal Marítimo de Passageiros (TMP) de Maceió, localizado no Porto Organizado de Maceió. Venceu o consórcio Britto Mavelog com lande de outorga de R$ 50 mil. O grupo é de Maceió e não teve concorrentes.

O Terminal Marítimo de Passageiros (TMP) de Maceió é utilizado para movimentação de passageiros e prevê investimentos de R$ 3,75 milhões para modernização.

Esta etapa de leilões inclui também a concessão do acesso Aquaviário do Porto de Paranaguá (Paraná). Os investimentos nos três terminais estão estimados em mais de R$ 1,22 bilhão. O leilão de Paranaguá também acontece hoje às 14h, na B3.

Leilão inédito de canal de acesso

O Aquaviário do Porto de Paranaguá é o primeiro canal de acesso de um porto a ser leiloado no país. O projeto prevê investimentos de R$ 1,2 bilhão ao longo de 25 anos, com possibilidade de prorrogação contratual por até 70 anos.

O vencedor terá que fazer melhorias como aumentar o calado do porto (a partir do quinto ano da concessão) para 15,5 metros. Atualmente o acesso aquaviário tem 13,3 metros.

— Estamos inaugurando um novo formato de concessão, possibilitando maior eficiência do porto e aumento na movimentação de cargas — disse o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos.

Ele afirmou que o leilão servirá de modelo para futuras concessões já previstas para os portos de Santos (SP), Itajaí (SC), Salvador (BA) e Rio Grande (RS).

Com o leilão, avalia o ministério, Paranaguá se torn mais atrativo para a movimentação de contêneres e para operaçõs do agronegócio, especialmente quando estiverem em operação os três terminais leiloados em abril deste ano, destinados a granel sólido vegetal. Os investimentos devem dobrar a capacidade do escoamento da safra agrícola, além de abrir oportunidades para exportaçãoo de mais 20 milhões de toneladas por ano.

Hoje, o Porto recebe 2.600 navios por ano, com destaque para granéis sólidos, como soja e proteína animal. A concessão trará maior eficiência à operação já que cada centímetro a mais no calado do canal de acesso corresponde a um aumento de 60 toneladas de carga no porão do navio.

