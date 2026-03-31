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Petróleo Petroleiro russo atraca em Cuba durante crise energética "Permitimos que este navio viesse a Cuba para atender às necessidades humanitárias do povo cubano"

Um petroleiro russo atracou nesta terça-feira (31) no porto de Matanzas, no oeste de Cuba, com o primeiro carregamento de petróleo recebido pela ilha desde janeiro, após uma trégua concedida por Washington em meio ao embargo de petróleo imposto à ilha.

O navio "Anatoly Kolodkin", sujeito às sanções americanas e que transporta 730 mil barris de petróleo, entrou no porto de Matanzas com a ajuda de rebocadores por volta das 8h15, no horário local (09h15 em Brasília), segundo uma equipe da AFP no local.

A decisão do presidente Donald Trump de permitir que a Rússia forneça petróleo a Cuba evite um confronto com Moscou e oferece um rompimento a um país que sofreu com apagões prolongados, racionamento drástico de combustível e redução do transporte público nos últimos meses.

“Nossos agradecimentos ao governo e ao povo da Rússia por todo o apoio que estamos recebendo”, escreveu na rede social X o ministro cubano de Minas e Energia, Vicente De la O Levy, na primeira ocorrência de Havana.

O ministro destacou que uma “carga valiosa” chega à ilha “em meio a uma situação energética complexa”.

Na região da baía de Matanzas, alguns cubanos testemunharam uma manobra do gigante petroleiro.

“Isso é essencial para nossa sobrevivência, porque o país está paralisado”, disse à AFP Felipe Serrano, de 76 anos, que trabalha como segurança em um restaurante.

Leticia Munguía, uma aposentada de 61 anos, também estava acesa com a chegada do navio. “Espero que continuem enviando (petróleo), porque este carregamento não vai suprir tudo o que precisamos”, disse ela.

Trump afirmou no domingo que não tinha “nenhum problema” com a Rússia enviando petróleo para Cuba, mas um dia depois seu governo deixou claro que não representava uma mudança em sua política de avaliações.

“Permitimos que este navio viesse a Cuba para atender às necessidades humanitárias do povo cubano. Essas decisões estão sendo tomadas caso a caso”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.



- "Alívio temporário" -

A crise energética em Cuba se agravou em janeiro, quando Trump cortou o suprimento de petróleo venezuelano após a captura de Nicolás Maduro, principal aliado de Havana na região, e ameaçou tarifas de importação a qualquer país que vendesse petróleo para a ilha.

A escassez de combustível afeta setores da economia cubana, como turismo, níquel e tabaco, e obriga o governo a adotar um plano de contingência, incluindo o racionamento drástico de gasolina.

A ilha de 9,6 milhões de habitantes sofreu sete apagões em todo o país desde o final de 2024, dois deles neste mês, que desencadearam protestos necessários.

Cuba produz cerca de 40.000 barris de petróleo pesado por dia, usados para alimentação como oito usinas termelétricas que formam a espinha dorsal do sistema elétrico do país, mas dependem da importação de diesel.

Jorge Piñón, especialista no setor energético cubano da Universidade do Texas em Austin, afirmou que a maior necessidade do país é o diesel, um combustível que possa ser usado em geradores de energia de reserva ou em sistemas de transporte.

O carregamento russo “pode oferecer um intervalo temporário, mas está longe de resolver a magnitude do déficit que o país enfrenta”, disse à AFP o economista Ricardo Torres, da Universidade Americana de Washington.

“Claramente, não é suficiente”, alerta o especialista.

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