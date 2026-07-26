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Economia Petróleo abre a semana em forte queda após suspensão de ataques dos EUA ao Irã Brent chegou a cair mais de 7% na abertura dos mercados após a pausa nas ofensivas americanas aliviar temores sobre a oferta global

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O petróleo iniciou a semana em forte queda depois que os Estados Unidos suspenderam os ataques contra o Irã, reduzindo os riscos de interrupção da oferta global, mesmo após os houthis afirmarem ter atacado alvos na Arábia Saudita.

O Brent, referência global para os preços do petróleo, caiu mais de 7% nos primeiros minutos de negociação, chegando a ser cotado abaixo de US$ 90 por barril, antes de se estabilizar próximo de US$ 92. O preço do gás natural na Europa também recuou.

Após 13 dias de ataques contra a República Islâmica, os EUA suspenderam as ofensivas desde o fim da sexta-feira, levantando dúvidas sobre qual será o próximo passo do presidente Donald Trump. O Exército iraniano afirmou que Teerã também interrompeu suas ações.

Ainda assim, os houthis do Iêmen, apoiados por Teerã, disseram ter atacado, no sábado, instalações ligadas à Saudi Aramco nas cidades portuárias de Jizan e Yanbu, às margens do Mar Vermelho. Nem o governo saudita nem a Aramco confirmaram a informação de imediato.

Alta no mês de 25%

Apesar da queda desta segunda-feira, o Brent ainda acumula alta de mais de 25% no mês, depois que o conflito entre EUA e Irã se espalhou do Estreito de Ormuz para o Mar Vermelho. A guerra, que se aproxima do fim do quinto mês, aumentou os temores de um choque inflacionário global diante da queda dos estoques e da alta dos preços dos derivados de petróleo.

No fim de semana, as autoridades sauditas emitiram alertas de emergência para duas províncias, mas os suspenderam pouco depois. Yanbu, ponto final do oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita na costa do Mar Vermelho, tornou-se a principal rota de exportação de petróleo bruto do país, movimentando milhões de barris por dia desde que o Estreito de Ormuz ficou praticamente fechado. Jizan abriga uma refinaria e um terminal de exportação da Aramco.

O Brent também encerrou a sexta-feira em queda, em parte porque indicadores técnicos sinalizaram que os preços haviam subido de forma rápida e intensa demais após uma sequência de cinco sessões consecutivas de alta.

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