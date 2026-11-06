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Crescimento Petróleo bruto cresce 122,6% e puxa recorde de exportação em outubro, diz Herlon Brandão Para os EUA a exportação de de petróleo bruto subiram 87%

O diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão, disse que a exportação de petróleo bruto foi o principal destaque de outubro de 2026, subindo 122,6% em outubro de 2026 em relação a outubro de 2025.

"Temos observado, pelo segundo mês consecutivo, um aumento significativo de exportação de petróleo bruto", afirmou Brandão em entrevista coletiva para comentar o resultado da balança comercial brasileira em outubro.

O diretor destacou que o item teve crescimento de volume (62,9%) e de preço (36,7%), com receita em US$ 8,539 bilhões, se tornando o principal bem embarcado.

Segundo ele, o resultado das vendas de petróleo influenciou no resultado das vendas a dois destinos: União Europeia (UE), com crescimento de 32,0% nas exportações, e Estados Unidos, com crescimento de 87%.

Brandão frisou que o mês de outubro de 2026 apresentou o maior comércio mensal da série histórica, com recordes tanto de exportação quanto de importação.

Vendas aos EUA

O técnico explicou que a alta de 87% na exportação aos EUA no mês passado (somando US$ 4,316 bilhões no mês, ante US$ 2,307 bilhões em outubro de 2025) foi muito influenciada pela alta na venda de petróleo bruto.

"O petróleo bruto é responsável por cerca da metade desse aumento de US$ 2 bilhões", argumentou. "Há aumento concentrado nas vendas aos EUA em petróleo bruto", prosseguiu.

Além disso, ele lembrou que a base de comparação de outubro de 2025 é "muito deprimida", já que foi o auge do tarifaço aplicado pelo governo Donald Trump.

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