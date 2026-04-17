A- A+

Guerra no Oriente Médio Petróleo cai 10% após anúncio da reabertura do Estreito de Ormuz Por volta das 10h10 (horário de Brasília), o barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, caía 10,42%, para 89,03 dólares

Os preços do petróleo recuavam fortemente nesta sexta-feira (17), após o anúncio do Irã sobre a reabertura completa do Estreito de Ormuz durante o restante da trégua com os Estados Unidos.

Por volta das 10h10 (horário de Brasília), o barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, caía 10,42%, para 89,03 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para maio, caía 11,11%, a 84,17 dólares o barril.

Veja também