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Guerra no Oriente Médio

Petróleo cai 10% após anúncio da reabertura do Estreito de Ormuz

Por volta das 10h10 (horário de Brasília), o barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, caía 10,42%, para 89,03 dólares

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Petróleo cai 10% após anúncio da reabertura do Estreito de OrmuzPetróleo cai 10% após anúncio da reabertura do Estreito de Ormuz - Foto: Giuseppe Cacace/AFP

Os preços do petróleo recuavam fortemente nesta sexta-feira (17), após o anúncio do Irã sobre a reabertura completa do Estreito de Ormuz durante o restante da trégua com os Estados Unidos.

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Por volta das 10h10 (horário de Brasília), o barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, caía 10,42%, para 89,03 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para maio, caía 11,11%, a 84,17 dólares o barril.

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