Petróleo cai à espera de resposta de Israel ao Irã

Os preços internacionais do petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira (17) devido a sinais de contenção de Israel em sua resposta ao ataque iraniano no final de semana e graças a um aumento inesperado nas reservas de petróleo dos Estados Unidos.

Em Londres, os preços do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho caíram 3,03%, cotado a 87,29 dólares.

Por sua vez, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio cedeu 3,12%, fechando em 82,69 dólares.

O petróleo registra três dias seguidos de queda desde o ataque iraniano contra Israel no sábado à noite.

"O mercado já tinha integrado um ataque maior a Israel porque Teerã o anunciou", explicou em uma nota Edoardo Campanella, da consultoria UniCredit.

Assim, o mercado se movimentou nesta quarta-feira depois que o meio digital Axios informou que o governo israelense considerou, na segunda-feira, dar luz verde a uma resposta contra o Irã, para depois desistir do ataque, segundo John Kilduff, da Again Capital.

"Parece que este episódio termina sem uma réplica significativa, o que reduziria sensivelmente as tensões na região e no mercado petrolífero", afirmou Kilduff.

Também nesta quarta-feira, o relatório da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês) informou o quarto aumento semanal consecutivo das reservas nos Estados Unidos.

Na semana que terminou em 12 de abril, essas reservas aumentaram 2,7 milhões de barris (mb), em comparação com os 1,65 mb esperados pelos analistas, segundo o consenso reunido pela agência Bloomberg.

No entanto, o dado da semana passada se deve em grande parte a um ajuste estatístico.

A EIA corrige regularmente dados anteriores, por isso o resultado do relatório não se deve, neste caso, inteiramente à atividade de mercado na semana considerada.

A atividade das refinarias permaneceu estável, com uma taxa de utilização de 88,1% em comparação com 88,3% na semana imediatamente anterior.

Enquanto isso, a produção permanece em 13,1 milhões de barris por dia (mbd).

Os estoques de gasolina caíram 1,2 mb, um pouco mais do que o milhão antecipado pelos analistas.

