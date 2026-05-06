A- A+

PETRÓLEO Petróleo cai abaixo de US$ 100 e Bolsas sobem após Trump afirmar que vai "pausar" ações em Ormuz Cotação do barril do tipo brent recua 9%, ações em Londres têm alta de mais de 2%

O petróleo caiu abaixo de US$ 100 por barril nesta quarta-feira e o gás despencou após o site Axios informar que os Estados Unidos acreditam estar próximos de um acordo com o Irã para encerrar a guerra que já dura quase 10 semanas. As ações europeias subiram fortemente, com o FTSE 100 de Londres avançando 2,3%.

Por volta das 7h (hora de Brasília), o Brent, referência internacional, registrava queda de 10,60%, sendo cotado a US$ 98,22, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, recuava 12,38%, para US$ 89,61. O gás natural europeu chegou a despencar 11%.

O Axios afirmou que Washington e Teerã estão próximos de um memorando de entendimento de uma página para encerrar a guerra. O documento, que incluiria a retirada de restrições ao Estreito de Ormuz por ambas as partes, ainda não foi acordado, e os EUA esperam uma resposta do Irã dentro de 48 horas.

Ainda de acordo com o site, o acordo de uma página envolveria Teerã concordando com uma moratória sobre o enriquecimento nuclear. Em troca, os EUA liberariam fundos iranianos congelados e suspenderiam sanções. Ambos os lados encerrariam as restrições ao trânsito pelo Estreito de Ormuz.

— O preço do petróleo está reagindo a uma mudança de sentimento, em vez de aos fundamentos do mercado, impulsionado por notícias de um possível acordo entre os EUA e o Irã — disse Giovanni Staunovo, analista do UBS Group AG em Zurique. — Ainda não está claro quando o fluxo pelo estreito será retomado.

O relatório foi divulgado horas depois de o presidente Donald Trump afirmar em uma publicação na Truth Social na terça-feira que os EUA irão pausar o esforço de escoltar navios pelo Estreito de Ormuz, em uma reviravolta apenas um dia após o início da operação, para ver se um acordo pode ser alcançado com o Irã. “Grande progresso” foi feito em um acordo final para encerrar a guerra, acrescentou Trump.

De acordo com o jornal Financial Times, o presidente americano disse que queria “ver” se uma solução diplomática poderia ser alcançada com o Irã, citando avanços nas negociações e um pedido do Paquistão, que tem mediado entre Washington e Teerã.

O FT destaca que a mudança de posição de Trump em seu plano “Projeto Liberdade” ocorreu enquanto o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, se reunia com o chanceler chinês Wang Yi em Pequim. Irã e China são aliados próximos, e os EUA têm pedido a Pequim que persuada o Irã a fazer mais para abrir o Estreito de Ormuz.

Veja também