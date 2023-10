A- A+

Petróleo Petróleo cai apesar de sobrecarga geopolítica O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro caiu 0,56%

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira (10), à medida que os temores de uma escalada geopolítica no Oriente Médio diminuíram, enquanto o gás disparou na Europa devido a um vazamento em um gasoduto entre a Finlândia e a Estônia, provavelmente resultado de uma "atividade externa".

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro caiu 0,56%, para 87,65 dólares.

Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em novembro baixou 0,47%, a 85,97 dólares.

“Os preços do petróleo baixaram pelas lucros de lucros, uma vez que ficou claro que será necessário um novo estudo para que os preços voltem a subir acima de 90 dólares por barril”, resumiu Edward Moya, da Oanda, quatro dias após o ataque do barril Hamas e Israel.

Para analistas da JPM Commodities, "não houve impacto imediato na produção mundial de petróleo, mas o mercado nota que a oferta poderia ser perturbada se os Estados Unidos impusessem restrições às exportações de petróleo iraniano ou se as perturbações atingissem o estreito de Ormuz", uma passagem estratégica do Golfo Pérsico por onde passa grande parte do petróleo cru mundial.

Na segunda-feira, o petróleo subiu após o ataque surpresa do Hamas no sábado.

"Apesar da redução nos preços" nesta terça-feira, os mercados “continuam perturbados” pela situação, "que poderia levar a mais instabilidade e empurrar o preço do barril para níveis sem precedentes desde o ano passado", explicou Ricardo Evangelista, analista da ActivTrades.

“O grande questionamento reside na potencial implicação do Irã” no ataque, destacado.

O aiatolá Ali Jamenei, a mais alta autoridade religiosa do Irã, negou que seu país estivesse por trás do ataque em massa lançado no sábado pelo Hamas, embora tenha reafirmado o apoio iraniano “à Palestina”.

No mercado de gás europeu, o contrato do TTF holandês, uma referência na região, subiu mais de 12% no fechamento, para 49,4 euros por megawatt-hora (MWh).

A Finlândia anunciou na terça-feira que suspeita de intervenção externa no vazamento do gasoduto que abastece o país a partir da Estônia e disse ter recebido o apoio da Otan na investigação.

As operações do gasoduto, a última que alimentou o país nórdico após a interrupção das importações de gás russo, foram interrompidas no domingo devido a um vazamento.

