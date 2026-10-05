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mercado Petróleo cai após boas notícias sobre oferta O barril do Brent para entrega em dezembro caiu 1,89% e ficou em 100,32 dólares

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (5), diante da força das exportações do Oriente Médio e da perspectiva de uma liberação de reservas estratégicas, fatores que tranquilizaram os investidores, apesar de o conflito continuar sem dar sinais de distensão.

O barril do Brent para entrega em dezembro caiu 1,89% e ficou em 100,32 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para entrega em novembro recuou 1,84%, aos 89,43 dólares.

As exportações de petróleo dos países do Oriente Médio, exceto o Irã, superaram na semana passada seu nível anterior à guerra, apesar dos ataques no Estreito de Ormuz, segundo dados da empresa de rastreamento marítimo Kpler. Esses mais de 18 milhões de barris por dia incluem fluxos que passam pelo Mar Vermelho, rota cada vez mais utilizada para contornar o bloqueio que Teerã tenta impor em Ormuz.

O mercado se prepara para receber novos barris procedentes das reservas estratégicas mundiais, após o compromisso dos membros do G7 de liberar 100 milhões, tanto de petróleo bruto quanto de diesel. "No entanto, existe um risco importante de nova escalada, tanto por parte do Irã quanto dos Estados Unidos, o que poderia provocar rapidamente novas altas nos preços", advertiram especialistas do Eurasia Group.

Negociar com os Estados Unidos "não faz nenhum sentido", afirmou nesta segunda-feira o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, segundo a emissora de TV estatal Irib.

Mais de sete meses depois dos primeiros bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, as conversas entre Washington e Teerã parecem estar estagnadas.

Para além dessa possibilidade, os analistas do Eurasia preveem que os preços continuarão elevados, devido a novas interrupções dos fluxos regionais provocadas por ataques contra infraestruturas petrolíferas sauditas e pelas tentativas persistentes do Irã de exercer o controle sobre o Estreito de Ormuz.

Uma fonte do setor de energia informou nesta segunda-feira à AFP que o transporte de petróleo pelo oleoduto Leste-Oeste na Arábia Saudita voltou a ser interrompido, após um ataque na véspera reivindicado pelos rebeldes houthis do Iêmen.

Essa artéria estratégica, que conecta os campos petrolíferos do leste da Arábia Saudita ao Mar Vermelho, já havia ficado paralisada de 11 a 22 de setembro, após bombardeios lançados a partir do Iraque, segundo Riade.

As preocupações com a oferta aumentaram depois que o diretor-executivo da petroleira saudita Aramco, Amin Nasser, advertiu nesta segunda-feira, em Londres, que as reservas mundiais de petróleo estão "perigosamente baixas".

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