Petróleo cai após previsões de menor demanda mundial

Os preços internacionais do petróleo recuaram nesta terça-feira (13) devido a uma ligeira revisão para baixo nas previsões de crescimento da demanda pela Opep, e projeções cautelosas da Agência Internacional de Energia (AIE).

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 1,95%, sendo negociado em Londres a 80,69 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo período cedeu 2,11% e fechou a 76,80 dólares.

"A demanda mundial deve crescer menos de 1 milhão de barris diários em 2024 e 2025," abaixo da tendência de crescimento anterior à pandemia, segundo previu a AIE.

A agência prevê para 2024 um consumo de 103,06 milhões de barris diários (mbd) frente aos 102,09 mbd de 2023 e 100,6 mbd de 2019.

"À medida que a recuperação pós-pandemia se esgota, que as transições para energias limpas avançam e que a estrutura da economia chinesa evolui, o crescimento da demanda mundial de petróleo desacelera e deve atingir seu ápice em 2030," explicou Fatih Birol, diretor-executivo da AIE.

A Opep, por sua vez, revisou para baixo suas previsões de crescimento da demanda mundial em 135 mil barris diários, principalmente devido à incerteza sobre a economia chinesa.

O cartel de produtores de petróleo espera uma demanda de 104,32 mbd em 2024 e 106,11 mbd em 2025. Os analistas do DNB consideram, inclusive, que "as previsões da Opep sobre a demanda para 2024 (...) são excessivamente otimistas."

