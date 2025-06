A- A+

MERCADO Petróleo cai após redução de temores de ampliação do conflito Israel-Irã O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto caiu 1,35%

Os preços do petróleo caíram, nesta segunda-feira (16), com a dissipação dos temores de uma propagação do conflito entre Israel e Irã, sem problemas de fornecimento apesar dos ataques com mísseis entre os dois países pelo quarto dia consecutivo.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto caiu 1,35%, a 73,23 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para julho, recuou 1,66%, a 71,77 dólares. Na sexta-feira, chegou a subir até 77,62 dólares.

Durante a sessão, os preços baixaram até cerca de 4,50% após a publicação de um artigo do Wall Street Journal segundo o qual Teerã desejaria uma rápida desescalada no conflito com Israel.

"Os piores temores do mercado de petróleo não se concretizaram", comentou à AFP John Kilduff, analista da Again Capital. "Até agora", não aconteceu "nada que possa afetar os fornecimentos mundiais", acrescentou.

Israel lançou na sexta-feira uma ofensiva sem precedentes contra o Irã, direcionada a centenas de instalações militares e nucleares, com o objetivo declarado de impedir que a República Islâmica desenvolva armas atômicas. Desde então, o Irã respondeu com salvas de mísseis.

"A situação é obviamente muito tensa", mas "cada vez mais analistas pensam que o estreito de Ormuz não será afetado", afirmou Kilduff.

Mais de 20 milhões de barris diários transitam por esta passagem localizada entre Irã e Omã, crucial para o mercado de petróleo. Em caso de bloqueio, seria muito difícil para os transportadores encontrarem outra rota, segundo os especialistas.

