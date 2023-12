A- A+

Petróleo Petróleo cai após semana volátil nesta sexta-feira (15) Barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro caiu 0,07% para US$ 76,55

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (15), após uma semana de resultados voláteis.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro caiu 0,07% para US$ 76,55. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em janeiro, cedeu 0,20% até US$ 71,43.

“Não teve nenhuma notícia específica hoje e o mercado flutuoso para ambos os lados”, analisou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

O analista indicou que, com a aproximação das festas de fim de ano, os operadores “não estão especialmente específicos em assumir grandes posições”.

“Quando há pouco volume de negociação, o mercado pode se tornar muito volátil”, alertou.

Na quarta-feira, os valores do petróleo "receberam um apoio muito necessário" do Federal Reserve (Fed, banco central americano) com "as expectativas do mercado de uma mudança de política em 2024", explicou Han Tan analista da Exinity.

Como esperado, o Fed manteve na quarta-feira as taxas de juros entre 5,25%-5,50%, as mais altas em 22 anos, com previsão de redução em 2024 para 4,6%.

