Petróleo cai com apreensão sobre impacto de tarifas de Trump na demanda e pressão sobre Rússia

Os preços do petróleo recuam nesta terça-feira, 1º de abril, após fortes ganhos na sessão anterior, em um dia de volatilidade marcado pela cautela dos investidores diante da possibilidade de ampliação da guerra comercial, o que pode ter impacto no crescimento global.

Apreensão sobre desdobramentos da imposição de tarifas se sobrepõe a ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas secundárias ao petróleo russo e de bombardear o Irã.



Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do WTI para maio caiu 0,39% (US$ 0,28), fechando a US$ 71,20 o barril.

Já o Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,37% (US$ 0,28), para US$ 74,49 o barril.



As ameaças de Trump geraram especulações no mercado, impulsionando os preços do petróleo pela manhã.

No entanto, a commodity devolveu parte dos ganhos após declarações do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, de que Rússia e EUA seguem em contato sobre a Ucrânia, mas que as negociações são complexas



"A resposta do mercado tem sido relativamente moderada, pois os participantes veem essa ameaça como um possível mecanismo para acelerar o cessar-fogo e o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia", disse Janiv Shah, da Rystad Energy.



No entanto, analistas do ING alertam que, se as ameaças se concretizarem, "criarão um risco significativo para o mercado, dado o grande volume de exportação de petróleo de ambos os países".



Além disso, operadores monitoram de perto a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), marcada para a próxima quinta-feira, na qual membros do grupo que vêm aumentando gradualmente a produção discutirão novos ajustes na oferta global.



No cenário geopolítico, a Rússia determinou o fechamento de dois atracadouros no terminal do Mar Negro, em meio a um impasse entre Casaquistão e Opep+ sobre a produção excedente.

O terminal é responsável pelo escoamento das exportações de petróleo bombeadas por gigantes americanas como Chevron e ExxonMobil.



Agora, o mercado aguarda o anúncio das tarifas retaliatórias de Trump para medir o impacto das novas sanções, além dos dados de estoques de petróleo dos EUA, que podem oferecer mais sinais sobre as tendências da demanda.

