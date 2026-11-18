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PREÇO Petróleo cai com expectativa de aumento da oferta, apesar das dificuldades no Oriente Médio O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro caiu 1,28%, a 91,95 dólares

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Os preços do petróleo voltaram a cair nesta quarta-feira (18), diante da perspectiva de uma oferta abundante de petróleo bruto nos próximos meses, uma expectativa que ofuscou as pesadas no Oriente Médio.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro caiu 1,28%, a 91,95 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em dezembro, recuou 3,20%, a 83,26 dólares.

“Estamos observando um aumento dos volumes de petróleo provenientes do Oriente Médio, já que Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e Emirados Árabes Unidos contrataram navios de grande capacidade para transportar sua produção”, explicou à AFP Andy Lipow, analista da Lipow Oil Associates.

O especialista também destacou a reativação de um petróleo no Iraque e o aumento da produção em todo o continente americano desde o início do conflito no Oriente Médio.

“Tudo isso permitirá que ainda mais petróleo chegue ao mercado, o que é uma boa notícia para os consumidores”, afirmou.

Por sua vez, Tamas Varga, analista da PVM Energy, destacou que a redução dos custos de transporte marítimo também contribui para a pressão de baixa sobre os preços.

Apesar do otimismo dos operadores, um navio foi atacado no Estreito de Ormuz, e a tensão militar entre os Estados Unidos e o Irã persistiu.

No entanto, "os preços do petróleo costumam apresentar tendência de queda quando as operações militares não provocam interrupções significativas e tensões no completas", explicou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

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