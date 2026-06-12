Petróleo cai diante de otimismo sobre paz entre Irã e EUA
O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto caiu 3,38%, para 87,33 dólares
Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira (12), pressionados pelo otimismo de que Washington e Teerã ponham fim à guerra no Oriente Médio.
O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto caiu 3,38%, para 87,33 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate para entrega em julho, baixou 3,23%, para 84,88 dólares.
Os operadores consideram possível "um avanço decisivo nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã" que "levaria à reabertura do Estreito de Ormuz", explica à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.
Leia também
• Venezuela alerta para novo vazamento de petróleo proveniente de Trinidad e Tobago
• Bolsas da Europa saltam com queda do petróleo diante de possível acordo EUA-Irã
• Petróleo fecha em queda após Trump suspender ataques ao Irã e citar avanços diplomáticos
Essa via marítima estratégica, pela qual antes do conflito no Oriente Médio transitava um quinto do petróleo mundial, está praticamente bloqueada pelo Irã desde o fim de fevereiro.
Os mercados se acalmaram após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um "acordo muito bom" com o Irã.
"O memorando de entendimento de Islamabad [capital do Paquistão, mediadora nas negociações] nunca esteve tão perto", escreveu por sua vez no X o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.