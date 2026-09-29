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mercado Petróleo cai diante de sinais de recuperação dos fluxos no Oriente Médio O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em novembro, recuou 2,56%, para 102,59 dólares

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira (29), diante de sinais encorajadores de uma recuperação gradual do fluxo de exportações vindas do Oriente Médio, apesar do impasse diplomático entre Teerã e Washington.

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em novembro, recuou 2,56%, para 102,59 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, cedeu 3,48%, para 89,38 dólares.

"Graças à retomada do fluxo pelo oleoduto Leste-Oeste saudita, as exportações regionais estão agora apenas 11% abaixo dos níveis anteriores à guerra — uma recuperação considerável para uma região ainda em conflito”, apontaram analistas do JPMorgan.

O oleoduto Leste-Oeste, uma infraestrutura essencial para evitar o Estreito de Ormuz, havia sido recentemente fechado após ataques com drones. Sua reativação torna possível manter a exportação a partir de Yanbu, no Mar Vermelho.

"Há mais atores dispostos a tentar sair pelo Estreito de Ormuz", afirmou o diretor-executivo da TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a investidores. Ele assegurou que, entre março e julho, cerca de cinco milhões de barris por dia passavam pelo estreito. E agora "estamos perto de dez" milhões, embora "seja volátil".

Paralelamente, "os operadores continuam atentos ao menor sinal de que Estados Unidos e Irã avançam em suas discussões", disse David Morrison, da Trade Nation. Mas, até o momento, o impasse diplomático persiste.

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