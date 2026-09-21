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mercado Petróleo cai em meio a expectativa de diálogo entre EUA e Irã O barril do Brent para entrega em novembro recuou 3,40%, aos US$ 100,34, e o do WTI para outubro teve queda de 4,51%, aos US$ 95,78

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (21), em meio à expectativa de retomada do diálogo entre Washington e Teerã, às vésperas de uma série de reuniões diplomáticas previstas para esta semana.

O barril do Brent para entrega em novembro recuou 3,40%, aos US$ 100,34, e o do WTI para outubro teve queda de 4,51%, aos US$ 95,78.

"Os preços do petróleo recuam em um contexto de antecipação de possíveis negociações diplomáticas" relacionadas com a guerra no Oriente Médio, explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Os fluxos através do Estreito de Ormuz "foram retomados parcialmente, com cerca de 2,8 milhões de barris diários observados nos últimos dias, contra 700 mil em agosto", observou John Plassard, da Cité Gestion.

Paralelamente, o mercado monitora o oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita, bloqueado após ataques com drones. A empresa nacional saudita Aramco "se esforça para restabelecer cerca da metada da capacidade" dessa infraestrutura essencial, disse Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

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