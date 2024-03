Petróleo cai em mercado preocupado com demanda

A- A+

Os preços do petróleo caíram, nesta segunda-feira (4), apesar do compromisso da Opep+ de estender seus cortes de produção até junho, em um mercado que vê essa decisão como um sinal da fraca demanda.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio caiu 0,89%, para 82,80 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para abril perdeu 1,53%, para 78,74 dólares.

Cinco membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e três nações da aliança Opep+ se comprometeram, no domingo, a manter uma produção reduzida até o final de junho.

Esses cortes, que totalizam cerca de 2,2 milhões de barris por dia de produção, terminariam em março.

"A reação do mercado foi moderada" no início do dia, "pois esse acordo era esperado há semanas", disse Ryan McKay, da TD Securities, em nota.

Mas depois os preços começaram a cair, terminando o dia em terreno negativo.

"O mercado vê essa decisão (da Opep+) como um indicador negativo da demanda, mais do que como uma notícia positiva para a oferta", resumiu Robert Yawger, da Mizuho. "A demanda é tão fraca que se eles tivessem desistido dos cortes, teríamos mais 2,2 milhões de barris (por dia) e isso teria feito o mercado cair", acrescentou o analista.

Além disso, "não acho que ninguém acredite que eles realmente reduzirão sua produção em 2,2 milhões de barris", acrescentou Yawger.

