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mercado Petróleo cai levemente com notícias de novas negociações entre EUA e Irã O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro caiu 0,38%, a 114,88 dólares

Os preços do petróleo fecharam em leve queda nesta quinta-feira (29), com a reação do mercado a notícias da imprensa sobre uma possível retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro caiu 0,38%, a 114,88 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, recuou 0,76%, a 102,00 dólares.

Segundo analistas da Briefing.com, os preços recuaram após uma reportagem do Wall Street Journal sobre um suposto contato entre o vice-presidente americano JD Vance e o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano, Mohsen Rezai, para retomar as negociações.

Segundo o jornal, "Vance avalia se Teerã e Washington podem encontrar pontos de convergência suficientes para convencer [Donald] Trump a não ordenar um ataque breve e intenso contra o Irã nas próximas semanas".

"Isso coloca em dúvida a possibilidade de ataques após as eleições legislativas de meio de mandato" nos Estados Unidos, explicou Kathleen Brooks, analista da XTB.

Em meio às tensões na região, forças iranianas afirmaram nesta quinta-feira que quatro petroleiros pegaram fogo após atingirem minas no Estreito de Ormuz, embora Washington assegure que o estreito já foi, em sua maior parte, desminado.

Por sua vez, a agência britânica de operações de comércio marítimo (UKMTO) informou que um petroleiro foi atingido por um "projétil de origem desconhecida" nessa passagem estratégica para o comércio mundial de combustíveis. Não foi possível determinar se a embarcação é uma das quatro mencionadas pelo Irã.

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