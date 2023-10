A- A+

Petróleo Petróleo cai no mercado que tem redução da demanda O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro caiu 1,61%

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira (2) em meio a um novo aumento nas taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que levanta temores de uma desaceleração da economia e uma redução na demanda por petróleo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro caiu 1,61%, para 90,71 dólares, em Londres, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para novembro perdeu 2,16%, para 88,82 dólares , em Nova York.

“O salto inicial no preço do petróleo (no início do dia) diminuiu à medida que as taxas dos títulos dispararam”, comentou Edward Moya, da Oanda, numa nota de análise.

Para Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, "o fato de o governo dos Estados Unidos ter evitado o 'shutdown' (suspensão de serviços públicos pela falta de acordo sobre o orçamento) e, assim, controlar níveis elevados de gastos públicos evitados em taxas de juros em alta".

Gastos públicos sustentados alimentam a demanda e podem contribuir para a inflação, o que poderia levar o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) a manter elevadas suas taxas de referência ou aumentá-las ainda mais.

O Congresso conseguiu votar, no último minuto, no sábado, uma medida que adia para 17 de novembro a data limite para chegar a um acordo sobre o orçamento federal.

Nesta segunda-feira, o rendimento dos títulos do Tesouro em 10 anos atingiu 4,70%, seu nível mais alto em quase 16 anos.

Essa situação é díspar quanto às taxas de juros dos créditos hipotecários, aos custos dos empréstimos para empresas, ou que coloca pressão sobre o consumo e a procura por petróleo, explicou Lipow, que acredita que a marca de 100 dólares por barril de Brent parece se salvar.

O mercado não espera novidades da reunião ministerial da Opep+ na quarta-feira

Veja também

TECNOLOGIA E GAMES Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra 2 começam a ser vendidos no Brasil. Veja preços