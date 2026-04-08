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IMPACTOS DA GUERRA

Petróleo desaba e bolsas operam em forte alta por cessar-fogo no Irã

O barril de Brent operava em queda de 16,7%, a 91,05 dólares o barril, por volta das 13H40 GMT (10h40 de Brasília)

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Um corretor de ações caminha ao lado dos preços das ações em um painel digital durante uma sessão de negociação na Bolsa de Valores do PaquistãoUm corretor de ações caminha ao lado dos preços das ações em um painel digital durante uma sessão de negociação na Bolsa de Valores do Paquistão - Foto: Rizwan Tabassaum / AFP

Os preços do petróleo e do gás registram baixas pronunciadas, enquanto as bolsas operam em forte alta e o dólar é cotado em queda nesta quarta-feira (8), devido ao anúncio de um acordo de cessar-fogo de duas semanas entre os Estados Unidos e o Irã, que prevê a abertura do Estreito de Ormuz.

Após o início da guerra, o Irã bloqueou o Estreito de Ormuz e o barril do Brent, referência internacional do mercado, que oscilava em torno dos 72 dólares o barril no fim de fevereiro, chegou a quase 120 dólares em março.

O barril de Brent operava em queda de 16,7%, a 91,05 dólares o barril, por volta das 13H40 GMT (10h40 de Brasília) e o de referência americana, o West Texas Intermediate (WTI), operava em baixa de 18%, a 92,45 dólares, na mesma hora.

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O contrato de referência do gás na Europa, o TTF holandês, abriu em queda de 20%.

"Trata-se de uma mudança radical no mercado", disse à AFP Kathleen Brooks, diretora de pesquisas do XTB Traders. "Há muita esperança no mercado (...) de que este acordo de cessar-fogo permita, antes de tudo, o fluxo de matérias-primas através do Estreito de Ormuz".

Os preços do gás na Europa abriram em queda de 20% após a notícia da trégua, que pôs fim a um conflito de mais de um mês, que deixou milhares de mortos e impactou duramente a economia mundial.

A mediação do Paquistão abriu a via para um acordo que implicou uma suspensão das hostilidades e que permitiu, nesta quarta-feira, a passagem de dois petroleiros pelo Estreito de Ormuz, por onde costumavam transitar 20% das exportações mundiais de petróleo antes da guerra.

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, confirmou a passagem segura durante duas semanas dos navios por Ormuz.

"Uma vez que a Casa Branca voltou atrás e substituiu a escalada iminente por um cessar-fogo condicional de duas semanas, o mercado do petróleo começa a recuperar um funcionamento mais fluido e equilibrado", com o desaparecimento do prêmio de risco dos últimos dias, assinalou Stephen Innes, da SPI Asset Management.

- Expectativas sobre as taxas de juros -
O anúncio de um cessar-fogo dissipou temporariamente os riscos para a economia de um aumento dos juros, uma desaceleração do crescimento pelo aumento dos preços do petróleo que levasse a um surto inflacionário.

Este alívio beneficiou as bolsas, que operaram em forte alta. Na Ásia, o índice Nikkei 225, do Japão, fechou em alta de 5,4%, enquanto o Kospi de Seul subiu 6,87%; Xangai avançou 2,7% e Hong Kong aumentou 3,1%.

A tendência foi confirmada na Europa, onde a bolsa de Londres operava em alta de 2,6%; Paris, de 4,7%; Madri, de 4,16%; Milão, de 3,82%; e Frankfurt, de 4,8%, no meio da sessão.

Nos Estados Unidos, Wall Street abriu em forte alta: o Dow Jones operava em alta de 2,92%; o Nasdaq, de 3,54%, e o índice ampliado S&P 500, de 2,57%.

"O anúncio de um cessar-fogo reforça novamente as probabilidades de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) reduza os juros este ano", assinalou Alexandre Baradez, encarregado de análise de mercado da IG France.

O ouro, que tinha sido afetado nas últimas semanas pelas perspectivas de um aumento da inflação e pelos aumentos dos juros pelos bancos centrais, também recuperava fôlego após o anúncio do cessar-fogo no Irã.

O dólar americano, considerado um valor de refúgio em tempos de incerteza, era negociado em queda de mais de 1% perante o euro, o iene, o franco suíço e a libra.

 


 

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