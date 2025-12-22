A- A+

MUNDO Petróleo dispara após ação dos EUA na Venezuela e reforça ganhos da Petrobras Alta é puxada por temores sobre a oferta após nova tentativa de apreensão de petroleiro; Brent avança mais de 2% e ações da estatal sobem na B3

O petróleo opera em forte alta nesta segunda-feira, impulsionado pelo aumento das tensões geopolíticas após a Guarda Costeira dos EUA tentar abordar um petroleiro na costa da Venezuela no domingo. Foi a terceira apreensão, ou tentativa de apreensão, de navios que transitam próximos às águas do país em menos de duas semanas, reacendendo preocupações do mercado com possíveis restrições à oferta global.

O petróleo Brent, referência para as petroleiras brasileiras, subia 2,20% às 10h30, com o barril negociado a US$ 61,80. Já o petróleo WTI (West Texas Intermediate), produzido nos EUA e referência para os preços da commodity na América do Norte, avançava 1,32% no mesmo horário, a US$ 57,83.





Na B3, o movimento de alta do petróleo se refletia nas ações da Petrobras. Por volta das 10h18, os papéis preferenciais (PETR4) avançavam 1,23%, enquanto as ações ordinárias (PETR3) subiam 0,80%.

