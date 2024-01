A- A+

Petróleo Petróleo dispara após interrupção em poço da Líbia O preço do barril do Brent para entrega em março subiu 3,13%, para US$ 78,25

Os preços do petróleo dispararam quarta-feira, impulsionados nesta interrupção na produção de um poço importante da Líbia devido a protestos, em um contexto de tensão no Mar Vermelho, que poderiam afetar o suficiente.

O preço do barril do Brent para entrega em março subiu 3,13%, para US$ 78,25, e o do WTI para fevereiro, 3,29%, para US$ 72,70.

Os preços subiram porque “a interrupção na produção do maior poço de petróleo da Líbia gerou temores envolvidos no abastecimento”, explicou Axel Rudolph, analista do IG.

O campo petrolífero de Sharara, no oeste da Líbia, tem capacidade de produção de cerca de 300 mil bairros por dia.

Veja também

Bolsa de Nova York Wall Street fecha em baixa no segundo dia de correção do mercado