Redução Petróleo dispara e fecha com alta acima de 6% após corte de produção da Opep Alta é a maior em mais de um ano. Grupo de produtores anunciou que vai reduzir oferta em 1 milhão de barris no próximo mês. Analistas já preveem óleo a US$ 100 o barril

Os preços dos contratos futuros do petróleo subiram mais de 6% nesta segunda-feira, depois que grandes produtores anunciaram um corte surpresa de mais de 1 milhão de barris por dia até o fim do ano. A Arábia Saudita responderá por metade da redução. Segundo a Bloomberg, é a maior alta da commodity em mais de um ano. Com o anúncio da Organização dos Estados Produtores de Petróleo (Opep), analistas já preveem que o barril do petróleo chegue a US$ 100.

O preço para o contrato para junho do petróleo tipo Brent subiu 6,31%, negociado a US$ 84,93, o barril. Já o preço do contrato para maio do tipo WTI avançou 6,28%, cotado a US$ 80,42, o barril.

A decisão da Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Argélia e Omã valerá a partir do próximo mês até o fim do ano, e marca a maior redução na produção desde que a Opep cortou dois milhões de barris por dia em outubro do ano passado. Também participam do acordo aliados da Opep como a Rússia, no grupo chamado de Opep+.

No Brasil, as ações da Petrobras e de empresas do setor de óleo e gás fecharam com fortes altas. As ações ordinárias da Petrobras (PETR3, com direito a voto) subiram 4,76% e as preferenciais (PETR4, sem direito a voto) avançaram 4,43%. Prio ON avançou 3,88% e 3RPetroleum, 1,56%.

A redução ocorre logo após decisão da Rússia de estender seu corte para 500 mil barris por dia, apesar dos pedidos dos Estados Unidos para aumentar a produção. A Casa Branca reagiu ao anúncio dizendo que vai trabalhar com produtores e consumidores para tentar reduzir o impacto nos preços dos combustíveis num momento em que o Fed, banco central dos EUA, tenta conter a inflação no país com forte elevação dos juros.

A decisão da Opep e seus aliados foi uma grande surpresa para o mercado, dada a retórica anterior do líder do grupo, a Arábia Saudita, de que manteria a produção, e poderá reacender os temores, ainda recentes, sobre a inflação, e que um aperto monetário agressivo por parte dos bancos centrais possam levar a economia global à recessão.

Barril a US$ 100 ainda em 2023

Analistas do Goldman Sachs Group afirmaram que o grupo de países produtores tem poder de precificação muito significativo, e que o corte anunciado no domingo "é consistente com sua nova doutrina de agir preventivamente porque eles podem fazê-lo sem perdas significativas de participação de mercado”.

O Goldman acrescentou que, ao contrário do corte anterior da Opep+ em outubro, o momento da demanda global por petróleo é positivo em meio a uma forte recuperação na China e margens de refino resilientes.

Já Daniel Hynes, estrategista sênior de commodities do ANZ Group, afirmou que probabilidade de o barril chegar a US$ 100 antes do fim de 2023 “certamente aumentou após essas medidas”:

“Assim como o resto do mercado, fiquei bastante surpreso com a mudança. Essa medida envia um sinal muito forte ao mercado de que eles vão apoiar os preços.

O Bank of America (BofA), contudo, mantém sua previsão de Brent acima de US$ 90 o barril no segundo semestre deste ano.

- Qualquer mudança inesperada de 1 milhão de barris por dia nas condições de oferta ou demanda ao longo de um ano pode impactar os preços entre US$ 20 e US$ 25 por barril - disse Francisco Blanch, chefe de pesquisa de commodities e derivativos do BofA.

Blanch acrescentou:

-- A OPEP não tem mais medo de uma grande resposta da oferta de petróleo de xisto dos EUA se os preços do petróleo Brent forem negociados acima de US$ 80 por barril. Portanto, cortar volumes para elevar os preços do petróleo não traz os mesmos riscos de cinco anos atrás. Ainda assim, não está claro quanto dos cortes planejados resultará em reduções reais de volume, uma vez que a Opep historicamente falhou em implementar totalmente os cortes acordados.

