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Mercado Petróleo dispara e gás europeu alcança seu nível mais alto desde 2023 Ataques dos Estados Unidos contra o Irã desestabilizam o preço dos barris pelo mundo

Os preços dos hidrocarbonetos dispararam nesta terça-feira (1º) após os novos ataques realizados pelos Estados Unidos no Irã, enquanto o gás europeu atingiu seu nível mais alto em mais de três anos.

O preço do barril de WTI para entrega em outubro subiu 5,20%, para 90,22 dólares, superando novamente a marca dos 90 dólares pela primeira vez desde o fim de julho.

Seu equivalente europeu, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro, avançou 4,60%, para 94,65 dólares.

Os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã pela segunda vez em poucos dias, em uma operação descrita pelo presidente Donald Trump como "de grande envergadura e poderosa".

O presidente também advertiu Teerã contra qualquer tentativa de represália, caso em que o país seria "atingido novamente em um nível muito mais duro e de maior intensidade".

"Começou uma operação decisiva realizada pelas forças armadas iranianas em resposta ao inimigo americano", anunciou, por sua vez, a agência de notícias iraniana Tasnim.

"As esperanças que surgiram na semana passada de uma próxima reabertura do estreito de Ormuz à navegação sofreram um duro revés", afirmou Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.

Nesta terça-feira, dois petroleiros foram atingidos por "projéteis de origem desconhecida" quando deixavam Ormuz, segundo a agência marítima grega Marisks.

"Neste momento, os preços reagem praticamente a cada notícia vinda do estreito de Ormuz: as sanções, a estagnação das negociações e os sinais contraditórios sobre a disposição do Irã de pôr fim à guerra fazem os preços oscilarem dia a dia", afirmou Edward Rosenberg, analista da Strategy Shares.

O preço do gás europeu também registrou uma forte alta nesta terça-feira.

O contrato futuro do TTF holandês, referência do gás na Europa, subia 6,20%, para 74,14 euros por megawatt-hora, seu nível mais alto desde janeiro de 2023.

As reservas europeias estão baixas para esta época do ano, o que implica importantes necessidades de abastecimento antes do inverno.

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